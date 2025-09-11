Людмила Веліголова, урятована після різанини на Іск’ї, готується залишити лікарню

Mісяць після трагедії в Форіо д’Іск’я 42-річна українка Людмила Веліголова, єдина, хто вижилa у кривавій різанині, незабаром залишить лікарню Кардареллі. Життя жінки було врятоване завдяки терміновому хірургічному втручанню в лікарні Анни Ріццолі в ніч трагедії.

Хроніка трагедії в Іск’ї

16 серпня 2025 року в районі Куотто (Форіо д’Іск’я) 69-річний італієць Антоніо Луонґо скоїв кривавий напад. Він застрелив колишню тещу, 62-річну уродженку України Зіновію Кнігницьку, яка проживала в Іск’ї; убив 49-річного неаполітанця Нунціо Руссо Спена, нового партнера його колишньої дружини; тяжко поранив саму Людмилу Веліголову, випустивши в неї шість куль.

Після злочину Луонґо наклав на себе руки, вистріливши у скроню. Він помер по дорозі до лікарні.

Диво порятунку: роль лікарні Ріццолі

Людмила була доставлена у вкрай важкому стані до лікарні Анни Ріццолі в Іск’ї, де команда хірургів під керівництвом професора Міммо Лоффредо виконала надзвичайно складну операцію. Саме це втручання дозволило стабілізувати стан жінки та врятувати її життя.

Після цього її транспортували гелікоптером до лікарні Кардареллі в Неаполі, де вона провела кілька тижнів у реанімації. Тепер лікарі повідомляють, що стан українки значно покращився, і найближчими днями вона буде виписана.

Розслідування трагедії

Правоохоронці з’ясували, що Антоніо Луонґо ретельно планував свій злочин. Пенсіонер, колишній працівник комунальних служб, навіть скористався послугами приватного детектива, щоб відстежувати колишню дружину.

Відомо, що в день трагедії він навмисно пошкодив автомобіль колишньої тещі, щоб змусити жертв вийти на вулицю, після чого відкрив вогонь з нелегально придбаного пістолета «Беретта».

Важливий сигнал суспільству

Ця трагедія знову піднімає питання домашнього насильства та феміциду. Як підкреслив мер Форіо д’Іск’я Стані Верде, суспільство має протидіяти «культурі насильства» та захищати гідність і життя жінок.

Виписка Людмили Веліголової з лікарні після страшної різанини стала символом сили та стійкості. Водночас розслідування продовжується: очікується остаточний висновок експертиз щодо трьох загиблих.





