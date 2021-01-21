Донато Біланчіа жорстоко убив Людмилу Зубкову 18-го березня 1998 року, в П’єтра-Лігуре. Вона стала однієї із 16 жертв італійського серійного убивці.

Біланчіа був засуджений до 13 довічних вироків за сімнадцять вбивств і до 16 років за спробу вбивства.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

Його прозвали “монстр потягів” та “серійний вбивця повій”.

Довгий час убивця залишався поза увагою поліції.

Проте, одного дня до карабінерів звернувся чоловік, який продав Донато Біланчіа свій автомобіль. Він оскаржував низку штрафів, отриманих за несплату дорожніх зборів та транзиту автострадами, виписаних на його ім’я.

Дата та година штрафів за несплату користування автострадою повністю співпадали із рядом жахливих злочинів, скоєних неподалік.

У ході розслідування виявилося, що сліди шин цього автомобіля співпадала із залишеними на місцях інших вбивств. Сліди ДНК Донато Біланчіа співпали із знайденими на тілі Марії Анджели Рубіно.

Серійного убивцю заарештували 6 травня 1998 року на виході з лікарні Сан-Мартіно в Генуї. Він не чинив опору правоохоронцям.

Через кілька днів чоловік визнаву свою вину.

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Біланчіа коїв злочини між 1997 і 1998 роками в італійських регіонах Лігурія та П’ємонт. Жертвами серійного убивці стали:

27 жовтня ювеліри Бруно Армандо Соларі та його дружина Марія Луїджія Пітто;

13 листопада у Вентімільї працівник обміну валют Лучано Марро;

в Генуї, 25 січня, нічний вартовий Джангіорджо Кану;

9 березня у Варацці Стела Труя, албанська повія;

18-го, в П’єтра-Лігуре, спричинив смерть Людмили Зубкової, з України.

20 березня у Вентімільї під час пограбування помер другий працівник обміну валют Енцо Горні;

Через чотири дні бразильський трансвестит Лорена насилу врятувалася від смерті;

Двоє нічних сторожів Кандідо Рандо та Массіміліано Гуалілло не загинули від руки убивці.

29 березня в Коголето знайшли мертву нігерійку Евелін Едогай;

12 квітня у міжміському потязі в Міжмісько у напрямку в Мілана була вбита Елізабетта Зоппетті;

Через два, 1 квітня дні серійний вбивця настиг молоду албанку Крістіну Кваллу;

18 квітня у поїзда, Генуя-Вентимілья вбивця позбавив життя Марію Анджелу Рубіно;

22-го на автостраді убито працівника автозаправки Джузеппе Мілето.

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Після арешту у 1998 році, перші роки ув’язнення він відбував у в’язниці Marassi в Генуї, а в останні роки був переведений в Due Palazzi в Падові.

Серійний убивця помер у ці дні від коронавірусу.

Згадаймо нашу співвітчизницю Людмилу Зубкову, яка стала його жертвою…

®Маріанна Сороневич

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