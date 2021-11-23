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Мама розшукує сина, зниклого в Італії

Мама Сергія Новіцького розшукує сина, зниклого в Італії майже рік тому.

Сергій Новіцький виїхав із України на острів Мальта рік тому. Після цього від нього нема жодних новин.

До його матері дійшли чутки, що хлопця бачили в Італії.

“Люди добрі, допоможіть його знайти” – пише у мережі Фейсбук Вася Костюк 12 листопада 2021 року.

Якщо хтось бічив цього хлопця, повідомте на номер +38 099 012 60 21

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