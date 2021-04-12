Марія померла. Після 7 днів в реанімації в Італії

Понад тиждень рідні та близькі молилися за здоров’я заробітчанки з Тернопільщини, яка постраждала в ДТП в Італії.

Жінка весь цей час лежала в комі в італійській клініці. Та, на жаль, медикам не вдалося врятувати її життя.

71-річна Марія Похудай зі Збаража померла 8 квітня.

Про це у фейсбуці повідомила її внучка Юлія Кударевко.

“На превеликий жаль, нашої дорогої бабусі не стало. Важко знайти слова, які зможуть передати той сум та біль, який відчуваємо…

Читайте також: Після ДТП тернополянка попала в реанімацію в Італії

Ми всі до останнього надіялися на оздоровлення, вірили в краще, молилися. Але воля Господа інша, і вчора бабця пішла у засвіти. Від усього серця дякуємо отцю Ігорю за допомогу з документами, за підтримку, за організованість, за велике добре серце. Дякуємо також всім не байдужим людям за віру, молитву, добре слово та велику допомогу в Італії. Міцного здоров’я усім Вам та Вашим родинам!” – йдеться у дописі.

Нагадаємо, жителька Тернопільщини потрапила у ДТП 30 березня в Італії під час того, як їхала на велосипеді до магазину.

Аварія сталася 30 березня у місті Казаджове, що за 27 км від Неаполя. Про нещастя із землячкою повідомив у фейсбуці священник Ігор Данильчук, який служить у провінції Казерта, де сталася ДТП. За словами отця, жінку доставили до місцевої лікарні, вона була у критичному стані.

Травмована впала в кому, лежала у реанімації. Спершу жінка перебувала у медзакладі як невідома і її ім’я та прізвище намагалися з’ясувати через соцмережу.

Згодом зголосилися її подруги, які допомогли встановити особу. Постраждала у ДТП – 71-річна Марія Похудай зі Збаража.

За оздоровлення жінки молилося багато людей. Як йдеться у коментарях до допису священника, після аварії до Італії одразу приїхали внуки землячки. Нині вони дякують усім за молитву та підтримку у цей нелегкий час.

Вас цікавлять новини для українців в Італії? Лайкніть сторінку у Facebook , або сторінку в Instagram та слідкуйте за публікаціями.