Матір зниклої Христини Новак приїде в Італію щоб дати ДНК



Мати Христини Новак, 29-річної українки із Одеси, яка зникла у жовтні з Орентано (Піза), готує документи для приїзду в Італію, щоб надати слідчим своє ДНК.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

Маму Христини прийматиме Рада Гармаш, співвітчизниця, яка проживає в Брешії і яка першою забила на сполох після зникнення дівчини.

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Що сталося із Христиною

Дівчина приїхала в Італію по туристичній візі до свого хлопця, підприємця у сфері шкіряної промисловості.

Вона зникла після повернення із комісаріату, де давала свідчення у справі арешту нареченого за зберігання марихуани та зброї. Слідство вважає її абсолютно непричетною до цієї справи.

На другий день після повернення додому, вона телефонувала мамі та своїй подрузі. Далі про неї нема жодної звістки.

Одразу після зникнення Христини Новак італійська поліція відкрила справу про викрадення людини, проте було малоймовірно щоб вона залишила дім не взявши з собою речей та документів.

По проходженні двох місяців, справу перекваліфіковано із «викрадення людини» у «навмисне убивство».

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Приїзд матері Христини Новак

“Пані Інна, матір Христини, вже би мала приїхати в Італію, – пояснює Гармаш. – Але Україна також повністю заблокована через пандемію. Документи на виїзд передано в посольство Італії. Я прийму її у Брешії, а пізніше ми разом поїдемо у Пізу”.

Приїзд матері дозволить слідчим мати додаткові ресурси, що допоможуть розгадати таємницю зникнення її дочки.

“Ми знаємо, що вона надасть поліції зразок свого ДНК, – додає Гармаш, – це дозволить отримати генетичний профіль її доньки і допоможе у розслідуванні справи”.

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