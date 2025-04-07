Мер Венеції зустрівся з українським військовим, який врятував життя пораненому

Мер Венеції Луїджі Бруньяро провів зустріч із українським військовим Янісом Терещенком, який 10 березня врятував життя молодому чоловікові, пораненому ножем у Венеції. Церемонія відбулася в Ca’ Farsetti, головному адміністративному центрі міста.

Завдяки аптечці першої допомоги, яку Яніс завжди носить із собою, та його миттєвій реакції вдалося зупинити сильну кровотечу. Він надавав допомогу пораненому до прибуття медиків, чим фактично врятував його життя.

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Мер Луїджі Бруньяро висловив щирі слова подяки:

«Вчинок Яніса Терещенка є прикладом мужності та людяності для всіх. Ми пишаємося тим, що він був поруч у цей вирішальний момент. Його дії нагадують нам про важливість готовності допомогти ближньому навіть у складних ситуаціях.»

Цей випадок викликав великий резонанс у Венеції, ставши символом солідарності та швидкої допомоги у критичних обставинах.

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