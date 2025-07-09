Італія – 8 липня 2025 року — Міністерство закордонних справ України офіційно підтвердило смерть Марії Бугайової, 18-річної студентки з України, яку шукали в муніципалітеті Каровіньйо (регіон Апулія). Тіло дівчини знайшли повішеним на оливковому дереві, менш ніж за пів години ходьби від туристичного комплексу, де вона проходила стажування.

Підтвердження від МЗС України

Про смерть студентки повідомили у відповідь на запит видання hromadske. За інформацією МЗС:

«Наразі триває процес ідентифікації особи. Ймовірна причина смерті — самогубство. Справа перебуває на постійному контролі Генерального консульства України в Неаполі».

Консули також повідомили, що вже встановили контакт із матір’ю загиблої та направили запити до італійських органів влади для отримання детальнішої інформації.

Хронологія подій: зникнення Марії Бугайової

4 липня : Марія зникла безвісти. Вона проходила стажування в Італії як студентка Братиславського університету , разом з іншими учасниками міжнародної програми.

: Марія зникла безвісти. Вона проходила стажування в Італії як студентка , разом з іншими учасниками міжнародної програми. 5 липня : Адміністрація комплексу повідомила про зникнення. У номері дівчини виявили паспорт, телефон і записку з номерами телефонів . Відомо, що перед тим вона переказала кошти братові .

: Адміністрація комплексу повідомила про зникнення. У номері дівчини виявили . Відомо, що перед тим вона . Записи з камер відеоспостереження показали, що вона самостійно покинула територію комплексу та пішла в бік об’їзної дороги.

та пішла в бік об’їзної дороги. 8 липня: Пошукові групи знайшли тіло — повішене на дереві в сільській зоні поблизу комплексу.

Можливі причини трагедії

Як повідомила газета Il Messaggero, незадовго до зникнення дівчина отримала повідомлення про припинення стажування 6 липня без можливості продовження. Слідство розглядає цю обставину як один із можливих психологічних тригерів, однак наразі не виявлено жодних доказів насильства чи втручання третіх осіб.

Реакція місцевої громади та правоохоронців

Пошукова операція тривала кілька днів із залученням дронів, кінологів, волонтерів цивільного захисту, карабінерів, пожежників. Голова муніципалітету Массімо Ланзілотті активно поширював інформацію у соцмережах, зокрема фото Марії, зазначаючи, що вона не володіла італійською.

Директор комплексу Козімо Каппеллетті описав Марію як тиху та стриману дівчину, зацікавлену у навчанні.

Контакт з родиною

Батьки Марії Бугайової проживають в Україні. Італійська та українська влада координують усі подальші дії. Генеральне консульство України в Неаполі супроводжує процес ідентифікації та надає консульську допомогу родині.









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