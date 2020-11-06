Молода жінка поїхала в Італію на заробітки, а потрапила в бордель

П’ять фактів торгівлі людьми на Тернопільщині задокументували слідчі цього року. Про це розповів начальник відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Олександр Буняк. За його словами, ще один випадок, який задокументували поліцейські – сексуальна експлуатація жінок з Тернопільщини за кордоном.

Кореспонденти поспілкувалися з однією з них. Тетяна попросила не називати її прізвище та не показувати обличчя, але розповіла свою історію.

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Тетяні 29 років. Жінка каже, приблизно 5 років тому шукала роботу, бо хотіла купити будинок. Знайома запропонувала їй разом з подругою прибирати в готелях і ресторанах Італії. Документи їм зробили, а гроші за них жінки мали повернути з заробітної плати.

“На місці я побачила, що це є бордель. Я це відразу зрозуміла, бо всі вікна були закриті і зразу клієнт виходив один. Іванка запевнила мене, що такого не може бути”, – розповіла жінка.

Тетяну перевезли на орендовану квартиру. Там жінки жили по троє.

“Нам дали два телефони. В журналі були фотографії наші. Не такі, як ми зараз виглядаємо. Фотографії інші, дівчат з журналів. Наших лиць не було. В мене робота не дуже йшла, бо хто приходив бачив, що це не та людина, що на фото”, – каже Тетяна.

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Жінка розповіла, за секс без контрацепції жінкам платили 100 євро:

“Страшно було з тими клієнтами. Хто його знає, які в них хвороби були”.

Після цього жінку перевезли в Дубай, а звідти – в Стамбул. В аеропорту в Стамбулі Тетяна познайомилася з українкою, яка й допомогла їй виїхати з Туреччини.

“Ми почали говорити. Я розповіла, що я з села. Вона допомогла. Забрала мене до себе, до свого чоловіка, одягнули мене”, – розповіла Тетяна.

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У 2019-му, каже Тетяна, цю справу почали розслідувати поліцейські.

“Почали возити в Тернопіль, писати заяви. Її викликали. Потім прийшло повідомлення, що їй дали 3 роки умовно. Вона підтвердила все. Що вона дійсно відправляла нас з Іванкою, що вона дійсно казала, що ми їдемо прибирати”, – розповіла Тетяна.

Зараз жінка живе на Тернопільщині. Каже, роботу за кордоном більше не шукає.

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