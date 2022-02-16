Молодий українець загинув у страшній аварії на Гардесані в Маццано

Смертельне ДТП сталося 14 лютого на автостраді 45 біс поблизу Маццано.

В автомобілі було троє чоловіків, які працювали в Італії будівельниками.

Їх фургон розтрощило від лобового зіткнення із великовагом, що рухався в зворотному напрямку.

Точна динаміка зіткнення ще встановлюється.

Згідно попередніх даних, фургон будівельників Daily Iveco, що їхав у напрямку Сало, на повороті виїхав на зустрічну смугу. Назустріч йому рухалася вантажівка із підйомним краном, за її кермом був водій з Готтоленго.

Уникнути удару було неможливо.

Зіткнення було надзвичайно сильним. Кабіну фургона буквально розірвало навпіл, а двоє із трьох пасажирів на борту загинули миттєво. Ними є A.R.P, 53-річний поляк і С.С., 28-річний українець.

Третього пасажира, 48-річного чоловіка, вдалося врятувати. У важкому стані його доставили гелікоптером у найближчу лікарню.

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