ДТП в Італії. У Сієні, що у регіоні Тоскана 13 квітня 2021 р. сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода у якій постраждала жінка із України.
Про це повідомляє “Українська газета в Італіі” із посиланням на La Nazione.
ДТП сталася на вулиці Перуцці, дорозі, що пролягає вздовж міських мурів між Портою Овіле і Порта Піспіні.
Цей відрізок шляху не раз ставав місце інших дуже серйозних аварій.
Скутер, на якому їхала жінка розтрощило під час зіткнення з автомобілем.
Ударом його викинуло із проїжджої частини і вдарило об будинок на узбіччі.
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Муніципальна поліція відновлює динаміку події.
Українку, постраждалу в результаті аварії у Сієні, госпіталізували в дуже важкому стані у лікарні Scotte.
Про жінку відомо що вона проживає в муніципалітеті Ашіано.
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