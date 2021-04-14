ДТП в Італії. У Сієні, що у регіоні Тоскана 13 квітня 2021 р. сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода у якій постраждала жінка із України.

Про це повідомляє “Українська газета в Італіі” із посиланням на La Nazione.

ДТП сталася на вулиці Перуцці, дорозі, що пролягає вздовж міських мурів між Портою Овіле і Порта Піспіні.

Цей відрізок шляху не раз ставав місце інших дуже серйозних аварій.

Скутер, на якому їхала жінка розтрощило під час зіткнення з автомобілем.

Ударом його викинуло із проїжджої частини і вдарило об будинок на узбіччі.

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Муніципальна поліція відновлює динаміку події.

Українку, постраждалу в результаті аварії у Сієні, госпіталізували в дуже важкому стані у лікарні Scotte.

Про жінку відомо що вона проживає в муніципалітеті Ашіано.

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