Мануель Мамелі, 25-річний італієць-доброволець із Кальярі — загинув воюючи в лавах Збройних сил України. Про це повідомляють італійські ЗМІ та асоціації, що підтримують іноземних добровольців. Таким чином, кількість загиблих громадян Італії на війні в Україні з початку вторгнення Росії зросла до семи.

Мануель Мамелі: загинув під час удару дрона під Покровськом

Мануель Мамелі, 25 років, родом із Селарґіуса, загинув, за даними джерел, 18 травня під час атаки російського дрона в районі Покровська — одному з найгарячіших напрямків фронту на сході України.

Він воював у міжнародному легіоні, офіційно зарахований до лав ЗСУ. В результаті удару, окрім Мамелі, загинули ще п’ятеро українських бійців, один італійський волонтер отримав поранення.

Оскільки тіло наразі не вдалося евакуювати з підконтрольної Росії території, Мануель Мамелі вважається «зниклим безвісти», хоча загибель вважається практично підтвердженою. Родина хлопця — батьки та близькі — досі не отримала офіційного підтвердження смерті, хоча перебуває у контакті з консулом та мерією Селарґіуса.

«Ми просили його не їхати», — кажуть батьки. Після школи Мануель виїхав до Франції, а потім вирішив вирушити на війну, що стало важким ударом для його родини.

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Інші загиблі італійці в Україні

Еді Онґаро, 46 років, Портогруаро (Венеція) — загинув у квітні 2022 року від вибуху гранати в Донецькій області. Воював під позивним Bozambo.

46 років, Портогруаро (Венеція) — загинув у квітні 2022 року від вибуху гранати в Донецькій області. Воював під позивним Bozambo. Бенджамін Джорджо Галлі, 27 років, Варезе — загинув у вересні 2022 року, бився на боці ЗСУ.

27 років, Варезе — загинув у вересні 2022 року, бився на боці ЗСУ. Елія Путцолу, 27 років, Рим — у жовтні 2022 року загинув на боці проросійських сил.

Анжело Костанца , 42 роки, Фавара — загинув у 2024 році, служив у ЗСУ, досі залишаються суперечливі версії щодо його загибелі (за одними даними — потрапив у полон).

, 42 роки, Фавара — загинув у 2024 році, служив у ЗСУ, досі залишаються суперечливі версії щодо його загибелі (за одними даними — потрапив у полон). Массіміліано Галлетті, 59 років — волонтер, який допомагав пораненим неподалік Києва, загинув від поранень у листопаді 2024 року.

59 років — волонтер, який допомагав пораненим неподалік Києва, загинув від поранень у листопаді 2024 року. Антоніо Омар Дріді, 34-річний уродженець Палермо, загинув на полі бою, воюючи як доброволець в Україні. Востаннє чоловік виходив на зв’язок 27 березня 2025.





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