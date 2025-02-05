На війні в Україні загинув талійський рятувальник: пам’ять і вшанування

Італієць загинув в Україні: розтин показав, що для Массіміліано Галлетті фатальною стала уламкова рана від пострілу з гранатомета

Згідно з результатами розтину, проведеного в Київській лікарні, смерть волонтера італійської цивільної оборони Массіміліано Галлетті (Massimiliano Galletti) настала через уламок, який став фатальним. Постріл із переносного протитанкового гранатомета RPG спричинив смертельну травму.

Читайте також: У полон в Україні потрапив перший італієць, двічі засуджений за тяжкі злочини

Уламкова рана від RPG стала фатальною

Галлетті, уродженець міста К’єті, перебував у комі майже місяць після отримання важких поранень. Про це повідомила адвокат сім’ї Карла Тібоні. Вчора він помер, а тепер Міністерство оборони України може надати дозвіл на повернення його тіла в Італію.

Транспортування тіла відбулося наземним шляхом через Польщу завдяки міжнародній організації ритуальних послуг.

Массіміліано Галлетті: героїчна місія в Харкові

Донька загиблого, Аурора, висловила свої емоції у соцмережах:

“Ти став героєм для мене та для всіх, кому ти допоміг за ці роки.”

Вона також зізналася, що просила батька не вирушати до України, але зараз пишається його самовідданістю. Його дружина Донателла підкреслила, що Массіміліано не був солдатом і не мав військових навичок, однак вирушив до Харкова як волонтер, щоб допомагати в рятувальних операціях.

Галлетті був відомий як фахівець із тренування службових собак і брав участь у пошуково-рятувальних місіях.

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.