На війні загинула українка, що вернулася з Італії захищати Україну (Відео)

На війні проти російських загарбників загинула красуня, з великими прекрасними очима – Мар‘яна «Квітка».

Мар’яна Квітка

На жаль, тепер не повідомляють, де це сталося. Знаємо лише, що ця жінка, родом з Івано- Франківщини, село Тростянець Калуського р-ну. Вона жила у Тревізо, в Італії, останніх 14 років. і була одружена була за італійцем.

Коли почалася повномасштабна війна, приїхала до України, щоб захищати рідну землю.

Завжди вражає така жертовність і вірність, коли людина, яка давно виїхала і пов‘язала свою долю з іншою державою, раптом повертається в рідні краї, коли трапляється біда… Це вірні сини і дочки своєї землі, які з’їжджаються з усіх країв, коли Батьківщині потрібна допомога і підтримка. Низький уклін вам, рідні!

В Італії у неї залишився 10-літній син і 14 – літня дочка.

“Я знаходжуся тут для того, щоб мої син і донька могли приїхати до рідного дому. Процвітаючого, вільного дому і обов’язково під українським прапором! Разом до перемоги!” – гаворила Мар‘яна «Квітка» у відео 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківщина.

Ми ніколи не забудемо твій Подвиг, Квіточко! Пишаємося тобою! Світла і незабутня пам‘ять Героїні!



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