На Донбасі загинув 28-річний італієць, що воював на боці РФ

На Донбасі загинув 28-річний громадянин Італії, який вже кілька років до цього воював у лавах гібридних сил РФ в ОРДЛО.

Про це повідомляє ANSA, пише “Європейська правда”.

Еліа Путцолу, родом із Сардинії, приєднався до лав бойовиків у 2019 році з ідейних переконань. Перед тим він деякий час жив у російському Таганрозі. Одна з бабусь юнака мала російське коріння, що могло посприяти його підвищеному інтересу до Росії.

Інформація спершу з’явилася в італійських ЗМІ, згодом в МЗС Італії підтвердили загибель Путцолу, зазначивши, що тримають зв’язок з його родиною.

Це третій загиблий в Україні італієць з тих, про кого відомо. Наприкінці березня загинув 45-річний Еді Онгаро, який з 2015 року був у лавах бойовиків. У вересні на Харківщині загинув 27-річний Беньямін Джорджіо Галлі, який воював на боці України у лавах Інтернаціонального легіону.

Обговорити новини, важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом, або до Телеграм-каналу https://t.me/ucrainiitalia