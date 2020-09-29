На Закарпатті псевдодипломат намагався вивезти повний мікроавтобус цигарок

Чоловік із підробним дипломатичним паспортом намагався перетнути ПП «Тиса» до Угорщини на Mercedes Sprinter, повністю завантажений цигарками

Про це повідомляє Західне Управління ДПСУ у Фейсбук.

“Псевдодипломата, який намагався перевезти до Угорщини повний мікроавтобус сигарет без акцизних марок, затримали співробітники Держприкордонслужби в ніч з 25 на 26 вересня.”

Переміщення партії тютюнових виробів в особливо великих розмірах припинено в ході спільних заходів у пункті пропуску «Тиса» співробітниками оперативно-розшукових підрозділів Чопського прикордонного загону, разом зі слідчими ТУ ДБР в м. Львові, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

Під час перевірки документів водія, громадянина України, прикордонники встановили повну підробку дипломатичної картки і додатку до неї, які він надав на контроль. В ході подальшої перевірки було встановлено, що і номери автомобіля «Mercedes» з дипломатичними знаками також підроблені. Тому був оглянутий і мікроавтобус. З’ясувалося, що автомобіль був вщент заповнений цигарками «Compliment» та «Lifa» без марок акцизного збору України.

За даним фактом на адресу Державної фіскальної служби направлено повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення, передбачене ст. 204 ККУ «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів». Також у діях водія вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів». Не виключається можлива причетність окремих співробітників митного поста до сприяння переміщенню через державний кордон України тютюнових виробів.

Наразі тривають процесуальні заходи, здійснюється вивантаження цигарок та встановлюються їх точна кількість і оціночна вартість.

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