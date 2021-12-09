На кордоні Україна виявили “італійський” бус з брендовим одягом на 100 тис грн

34-річний водій з Івано-Франківщини задекларував 60 місць багажу із вживаним одягом, вагою 600 кг і сказав, що більше нічого не везе.

Як пише Закарпатська митниця, оглядаючи бус митники виявили у ньому 3 десятки одиниць новенького жіночого одягу без декларування.

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Жіночі куртки, светри та штани «ICE PLAY» торговельної марки «GILMAR» виробництва Греції та Китаю, загальною кількістю 31 одиниця, значно перевищують дозволену митним законодавством суму – 500 євро для ввезення однією особою без декларування та повної сплати митних платежів.

Так, до прикладу, в інтернет-мережі ціна аналогічного білого пуховика – майже 18 тис грн, а двохсторонньої кольорової куртки – понад 12 тис грн, іншої куртки-пуховика – майже 16 тис грн. Тобто, ціна виявлених незадекларованих брендів перевищує 100 тисяч гривень.

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Як правило, у подібних випадках водії не визнають незаконний товар своєю власністю. Винятком і не став івано-франківський перевізник, сказавши, що дві сумки йому передала незнайомка у м.Чизена для доставки в Івано-Франківськ.

Відносно нього складено протокол про порушення митних правил за статтею 472 МКУ. Наразі партію брендів вилучено, а їхню остаточну вартість встановить спеціаліст-експерт. Справу скерують до суду.

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