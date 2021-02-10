На кордоні ЄС арештували 42-х українців із фальшивими документами на роботу

42 громадян України та 58 громадян Молдови затримали одночасно на пішому переході в Медиці. Це найбільша група подорожуючих із фальшивими документами за останні роки.

Про це повідомляє сайт польської митниці.

Усі затримані намагалися перетнути кордон з фальшивими документами – “освядченнями” від польських роботодавців.

Згідно з документами, українці та молдовани їхали на північ Польщі та до міста Лодзь працювати в готелях, на складах та палітурниками. Під час детальної перевірки виявилося, що документи фальшиві.

Читайте також: Ще рік ізоляції? Приголомшлива заява ЄС про відкриття кордонів

Всі “робітники” зізналися, що купили їх для виїзду до країн ЄС. За “ліві” “освядчення” вони заплатили від 150 до 200 євро. Частина з затриманих хотіли нелегально працювати в Польщі, інші збиралися поїхати далі до Західної Європи.

Читайте також: В Україні анонсували можливе закриття кордонів з Європою

Всі правопорушники добровільно погодилися на шість місяців позбавлення волі з відтермінуванням на два роки. На кордоні їм видали рішення про відмову у в’їзді та зобов’язали до повернення в Україну. Суд також ухвалить рішення щодо заборони на в’їзд до країн Шенгенської зони.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії