На Львівщині вкрали військову гумдопомогу на 25 мільйонів

Служба безпеки України у Львівській області повідомила про підозру зловмиснику, який організував схему розкрадання військової гуманітарної допомоги вартістю 25 млн грн.

Про це СБУ повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Зловмисником виявився 43-річний мешканець регіону. Саме він «вирішував» усі питання, аби злочинне угрупування отримувало дозвільні документи від військових частин для безперешкодного перевезення амуніції через кордон. А згодом, замість передачі гумдопомоги на потреби ЗСУ, зловмисники продавали бронежилети, отримуючи прибуток для власного збагачення», – йдеться у повідомленні.

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Усім фігурантам схеми (в тому числі двом учасникам, яких викрили раніше) оголошено про підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб) та ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України

Тривають слідчі дії.

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Раніше, 6 червня, спецслужба викрила одного з виконавців протиправної схеми. Зловмисника було затримано на гарячому під час продажу партії бронежилетів.

Як повідомляв Укрінформ, у Львівській області 15 червня 2022 року викрито та повідомлено про підозру одному з організаторів схеми. Зловмисником виявився 42-річний керівник одного з рекламних холдингів України. У ході обшуків правоохоронці виявили майже 3 тисячі бронежилетів на суму близько 25 млн грн, які були завезені в Україну як гуманітарна допомога армії.

Триває останній етап експертиз вилученої амуніції, надалі її передадуть на потреби ЗСУ.

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