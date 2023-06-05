На озері в Італії загинули секретні агенти та офіцери італійської розвідки

Ті, хто вижили – зникли.

28 травня на озері Маджоре (Італія) затонув туристичний катер. Чотири людини загинули. Ними виявилися колишній агент ізраїльського Моссаду, два офіцери італійської розвідки та дружина капітана-росіянка.

Про всі подробиці трагедії пише Бі-бі-сі.

Інцидент на озері породив багато припущень та спекуляції про те, що ж насправді сталося. Озеро Маджоре належить до двох італійських регіонів – Ломбардії та П’ємонту, а також до швейцарського кантону Тичино.

У Ломбардії розташовані кілька технологічних кампаній, які розробляють продукцію як цивільного, так і військового призначення. А Швейцарію давно вважають “транзитною” країною для співробітників багатьох розвідок. І хоча офіційні повідомлення кажуть, що це була невинна прогулянка озером, італійські ЗМІ багато пишуть, що на катері відбувалася зустріч італійських та ізраїльських агентів.

За словами Карло Носеріно, прокурора, який займається цюією справою, загалом на борту перебували 13 італійських агентів та 8 ізраїльських. Власне, лише капітан Клаудіо Кармінаті та його дружина-росіянка не працюють на жодну розвідку.

Прогулянка озером була запланована як святкування дня народження. 15-метровий катер здавався вдалим вибором для такої мети. Але несподівано на озері почався шторм із поривами вітру швидкістю до 70 км на годину.

“Буквально за 30 секунд почався апокаліпсис, – розповів капітан судна газеті Corriere della Sera. – Судно одразу перекинулося і ми впали у воду”.

Він також розповів слідчим, що шторм не був несподіванкою – його прогнозували.

Загибла дружина капітана, Анна Божкова, 50-річна росіянка, мала посвідку на проживання і Італії.

Двоє інших загиблих – 53-річна Тіциана Барнобі та 62-річний Клаудіо Алонці – працівники італійської секретної служби. Ще один загиблий, 50-річний Шімоні Ерец, був агентом Моссаду на пенсії. Його ім’я називали лише італійські ЗМІ, натомість ізраїльські досі утримуються від цього.

Решта людей, які перебували на борту катера, коли він перевернувся, змогли доплисти до берега або були врятовані суднами.

Причиною усіх чотирьох смертей назвали потоплення, хоча, як писали італійські видання, розтинів тіл загиблих не було.

Зникнення тих, хто вижив

Італійські ЗМІ також повідомляють, що ще одним аспектом таємниці катастрофи на озері стало те, що усі, хто вижив, зникли практично одразу після інциденту.

Вони швидко забрали свої речі із готелів і виїхали. Так само швидко зникли навіть ті, кого доставили до лікарень.

Письмових медичних свідчень про їхнє лікування не залишилося.

А ізраїльтяни навіть залишили свої орендовані автівки і відлетіли спеціальним рейсом з Мілану. Їхні імена не називають, але, як заявив ВВС прокурор Носеріно, це звичайна практика – називати імена лише жертв, а не тих, хто вижив.

Ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу підтвердив лише, що загиблий ізраїльтянин був відставним агентом Моссаду, не назвавши його імені.

Переповнений човен?

Судно, що затонуло на озері Маджоре, досі не дістали з води. Як заявив прокурор, це означає, що повноцінне розслідування не може розпочатися.

За його словами, наразі катер – на дні озера, і потрібно кілька днів, щоб його звідти дістати.

Прокурор також твердить, що катер був розрахований лише на 15 осіб, але на борту було на восьмеро пасажирів більше. Це могло значно ускладнити маневри для капітана судна під час шквального вітру.

Предметом слідства також має стати з’ясування причин, чому катер взагалі вийшов у плавання за поганої погоди.

Карабінери, італійська воєнізована поліція, яка веде слідство, вже заявила, що розслідуватиме лише те, чому катер був переповнений і чому вийшов у плавання за поганої погоди, але не те, що робили люди на борту судна.

Раніше стало відомо, що під час зіткнення поїздів в Індії загинули понад 300 людей. Влада завершила пошуково-рятувальні роботи.

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