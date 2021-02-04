На польському кордоні затримали 14 українців із фальшивими документами

Прикордонники затримали в одному автобусі одразу 14 громадян України, які хотіли в’їхати до Польщі з фальшивими документами. Всього в автобусі було 17 пасажирів.
Про це повідомляє Yavp.pl з посиланням на nadbuzanski.strazgraniczna.pl
Під час контролю 10 чоловіків та 4 жінки заявили, що їдуть працювати до Польщі. Навіть надали документи, які підтверджують їхнє майбутнє працевлаштування. Але під час детальної перевірки, вони виявилися фальшивими документами. Через це усіх 14-х пасажирів затримали.
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Вони тепер відповідатимуть за використання фальшивих документів для перетину кордону. За це загрожує до 5 років позбавлення волі.
Також був затриманий водій автобуса. Йому пред’явили звинувачення у сприянні незаконного перетину кордону Польщі. За це він може отримати до 3 років позбавлення волі.
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Всі громадяни України також отримали адміністративні рішення про відмову в’їзду на територію Польщі.
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