На Різдво в Італії померла українка: помолімося за її душу

Українці в Італії оплакують Надію Кравець. Померла працювала в місті Авелліно.

“Надійка була напрочуд доброю, світлою, жартівливою, прекрасною людиною, яка завжди відкликалась на чиєсь горе. Це була Людина, яку знають не лише в містечку Авелліно, але і далеко поза його межами…” – пише у Фейсбук Andrea Freeman. – “Надя об’єднала українську спільноту Авелліно, створивши у Фб групу «Українці в Авелліно» i яку Надя старанно вела”.

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“Надюша ти не можеш уявити як мені шкода що між нас немає тебе, з твоєю любов’ю до життя і до людей. Царство тобі небесне” – написала Elena Lena Kuvayeva

Кожен, хто має змогу та бажання зробити добровільну пожертву для її дітей, щоб покрити витрати, які є пов’язані з її смертю.

Гроші можна принести за адресою via Serafino Soldi, 34 або зателефонувати за номером 3899438581

Вічная пам’ять.

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