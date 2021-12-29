На Різдво в Італії трагічно загинула Наталія Киричок

Наша землячка Наталія Киричок, на католицьке Різдво, трагічно загинула в Італії в ніч з 25 на 26 грудня 2021 року,

Про це повідомила Книга пам”яті померлих за кордоном українців

Пані Наталія жила та працювала в Італії протягом останніх 20 років. Просимо щирої молитви за вічний спокій раби Божої Наталії.

Вічна, світла пам”ять!!! Про похоронні служіння по її душі буде повідомлено додатково.

Зі святими упокій, Христе, душу померлої слуги Твоєї, там, де немає ні хвороби, ні плачу, ні журби, ні смутку, а лише життя – безконечне і радісне, щасливе й блаженне – з Тобою у Твоєму Царстві Небеснім. Бо Ти є воскресіння, життя і вічний спокій, Христе Боже наш, і Тебе славимо з Предвічним Отцем, і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

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