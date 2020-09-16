На Сардинії трагічно загинула модель Галина Федорова

Дівчина з російської Уфи, яка працювала в Парижі моделлю, поїхала на Сардинію і там втопилася, коли її човен накрила величезна хвиля.

Мати просить допомогти з грошима, щоб кремувати дочку і привезти на батьківщину.

Російська фотомодель Галина Федорова загинула на італійському острові Сардинія. Дівчина перебувала в човні, коли плавальний засіб накрила велика хвиля і перевернула його. Федорова потонула, написала в Instagram її мати.

Прибулі рятувальники вже нічим не змогли допомогти 33-річній росіянці.

Галина народилася в Уфі, потім переїхала в Москву. Останнім часом вона жила в Парижі, звідки поїхала на Сардинію.

За словами матері, відпочити в Італію Галину покликав друг, там вони планували відзначити його день народження.

“Вони поїхали кататися в море, взявши напрокат гумовий човен. Галина вирішила скупатися, вона дуже добре плавала, стрибнула у воду, раптово і її, і човен накрила хвиля. Її друг намагався знайти, але не зміг, тіло виявили через годину, до того часу вона була вже мертва”, – розповіла мати.

Вона попросила допомогти зібрати гроші, щоб кремувати загиблу і привезти її до Росії. Пізніше вона додала, що кремація в Італії коштує 2,4 тисячі євро. Матері вдалося зібрати вже трохи більше 100 тисяч рублів.

“Вона дуже любила море, море її відібрало у мене”, – написала в соцмережі жінка.

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