В Італії на вулиці Неаполя раптово помер молодий українець! Просимо небайдужих допомогти розшукати родичів

В Італії в Неаполі раптово загинув українець Михальчук Микола: Велике прохання поширити та допомогти знайти родичів. – так повідомила на своїй сторінці у Фейсбук Книга пам”яті померлих за кордоном українців

Наш земляк-хмельничанин 1988 року народження раптово помер на вулиці в італійському Неаполі Пану Миколі стано погано на вулиці, він впав, смерть настала миттєво

Це побачив італієць, викликав поліцію – і ось вже ми звертаємось до небайдужих з проханням поширити інфо та знайти родичів померлого земляка.

Просимо писати на вайбер, вотсап +3809780658567

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