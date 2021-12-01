Невтішна матуся просить допомогти в знайти в Італії зниклого сина Ярослава Пижа

Невтішна матуся Стефанія Корженева звертається до небайдужих з проханням допомогти в пошуках зниклого в Італії сина Ярослава Пижа.
Про це повідомила на своїй сторінці Допомога в розшуку зниклих за кордоном українців.
Уродженець Володимир-Волинського. Земляк виїхав з дружиною до Італіі на початку 2000-х років.
Жив та працював в Неаполі.
Кажуть, розвозив піцу.
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З 2008 року зв’язок з Ярославом обірвався й з того часу триває розшук.
Його вже колишня дружина пані Людмила теж знаходиться в Неаполі, довгий час живе своїм окремим життям та інформацією про місцезнаходження земляка не володіє.
Мати зверталась до поліції Неаполя, до консульства – але, нажаль, безрезультатно.
Просимо небайдужих групівчан допомогти хоча б репостом.
Віримо у краще.
Молимось, аби наш земляк знайшовся живий та здоровий.
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