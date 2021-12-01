Невтішна матуся просить допомогти в знайти в Італії зниклого сина Ярослава Пижа

Невтішна матуся Стефанія Корженева звертається до небайдужих з проханням допомогти в пошуках зниклого в Італії сина Ярослава Пижа.

Про це повідомила на своїй сторінці Допомога в розшуку зниклих за кордоном українців.

Уродженець Володимир-Волинського. Земляк виїхав з дружиною до Італіі на початку 2000-х років.

Жив та працював в Неаполі.

Кажуть, розвозив піцу.

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З 2008 року зв’язок з Ярославом обірвався й з того часу триває розшук.

Його вже колишня дружина пані Людмила теж знаходиться в Неаполі, довгий час живе своїм окремим життям та інформацією про місцезнаходження земляка не володіє.

Мати зверталась до поліції Неаполя, до консульства – але, нажаль, безрезультатно.

Просимо небайдужих групівчан допомогти хоча б репостом.

Віримо у краще.

Молимось, аби наш земляк знайшовся живий та здоровий.

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