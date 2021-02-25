Не хотів відпускати на заробітки: на Волині чоловіка засудили за психологічне насилля

На Іваничівщині уродженець Нововолинська вчинив домашнє насилля психологічного характеру відносно своєї колишньої дружини.

За знущання над ексдружиною довелося відповідати в суді, який призначив йому покарання у вигляді штрафу.

Про це йдеться в постанові Іваничівського районного суду.

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Так, 20-го січня 2020 року близько чоловік 14:55 вчинив домашнє насилля психологічного характеру відносно колишньої дружини, з якою разом проживають: кричав, образливо чіплявся та погрожував фізичною розправою.

Своїми діями дебошир завдав шкоди психологічному здоров’ю жінки.

Під час засідання суду чоловік пояснив, що конфлікт виник на побутовому ґрунті, коли колишній дружині надійшло запрошення до Республіки Польща, а він не бажав її від’їзду, оскільки вони разом проживають та ведуть спільне господарство, і йому важко за всім стежити та доглядати у її відсутність.

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Відтак, суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 173-2 КУпАП та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 гривень.

Також чоловік сплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 454 гривні.

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