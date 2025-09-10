Ілюзія правди – головна зброя пропаганди та дезінформації. Як працює цей феномен і чому його активно використовує кремль проти України?
Що таке «ілюзія правди»?
Ілюзія правди – це психологічний феномен, коли багаторазове повторення брехні змушує людину повірити в неї. Наш мозок сприймає знайому інформацію як правдиву, навіть якщо вона відверто хибна.
Як це працює?
- Етап знайомства – коли ми часто чуємо певне твердження, воно здається нам звичним.
- Сприйняття як правди – чим легше мозок обробляє інформацію, тим більш достовірною вона виглядає.
- Вплив на пам’ять – повторення закріплює твердження у пам’яті.
- Зміна реальності – багаторазово повторена брехня формує нову, викривлену картину світу.
Саме цей механізм став фундаментом сучасної пропаганди та дезінформації.
Кремль і пропаганда: як працює «ілюзія правди»
У часи глобального протистояння кремль активно використовує ілюзію правди. Постійне повторення фейкових тез дозволяє:
- виправдовувати агресію проти України;
- замовчувати вбивства мирного населення, жінок і дітей;
- маніпулювати міжнародною думкою;
- створювати альтернативну реальність для власних громадян.
Пропагандистські рупори росії систематично поширюють наративи про «боротьбу з Заходом», «хаос в Україні» та «неминучу перемогу рф».
Як російські фейки потрапляють до Європи?
Коли міжнародна спільнота заблокувала більшість офіційних кремлівських медіа, пропаганда адаптувалася:
тепер російські наративи активно поширюють медіа різних країн ЄС, які стають рупорами кремля.
Приклади проросійських ресурсів:
- Болгарія – Pogled.info, Trud, Glasove, Epicenter
- Нідерланди – Frontnieuws
- Естонія – Baltnews/baltija
- Румунія – Cutiapandorei
- Словаччина – Pravda, Infovojna, Jednotneslovensko
- Німеччина – Jungewelt
- Італія – L’Antidiplomatico
- Іспанія – Rebelion
- Фінляндія – Uusi MV-Lehti
- та інші.
Ці видання ретранслюють російські фейки: цитують кремлівських політиків, поширюють матеріали підсанкційних медіа, маніпулюють фактами.
Конкретні приклади поширення фейків
- Pogled.info (Болгарія) – репост статті «Царьград ТВ» про «місію росії у протистоянні Заходу».
- Baltnews (Естонія) – поширення наративу Ростислава Іващенка «України вже практично немає».
- Frontnieuws (Нідерланди) – посилання на Russia Today з фейками про «хаос у Києві».
- Cutiapandorei (Румунія) – публікація інтерв’ю з Медведчуком, де Зеленського названо «маріонеткою Заходу».
- Jednotneslovensko (Словаччина) – повідомлення про «новий фронт росії», з посиланням на RIA.ru.
Ці кейси підтверджують, як легко «ілюзія правди» інтегрується у свідомість через повторення.
Чому важливо розпізнавати ілюзію правди?
Кремлівська пропаганда – це не просто набір фейків. Це системна інформаційна зброя, яка:
- підриває довіру до демократичних інституцій;
- сіє хаос і розбрат у суспільстві;
- намагається деморалізувати українців;
- впливає на міжнародну громадську думку.
Висновок
Ілюзія правди – небезпечний вірус, який змінює свідомість через багаторазове повторення неправди. Сьогодні цей феномен став основою кремлівської пропаганди, що поширюється не лише через російські, а й через іноземні медіа.
Тому головне завдання кожного – розпізнавати маніпуляції, перевіряти джерела та не ставати жертвою дезінформації.
Автор: Антон Скляренко, Міжнародний Кур’єр
