Обережно – вірус «ілюзії правди»!

Ілюзія правди – головна зброя пропаганди та дезінформації. Як працює цей феномен і чому його активно використовує кремль проти України?

Що таке «ілюзія правди»?

Ілюзія правди – це психологічний феномен, коли багаторазове повторення брехні змушує людину повірити в неї. Наш мозок сприймає знайому інформацію як правдиву, навіть якщо вона відверто хибна.

Як це працює?

  1. Етап знайомства – коли ми часто чуємо певне твердження, воно здається нам звичним.
  2. Сприйняття як правди – чим легше мозок обробляє інформацію, тим більш достовірною вона виглядає.
  3. Вплив на пам’ять – повторення закріплює твердження у пам’яті.
  4. Зміна реальності – багаторазово повторена брехня формує нову, викривлену картину світу.

Саме цей механізм став фундаментом сучасної пропаганди та дезінформації.

Кремль і пропаганда: як працює «ілюзія правди»

У часи глобального протистояння кремль активно використовує ілюзію правди. Постійне повторення фейкових тез дозволяє:

  • виправдовувати агресію проти України;
  • замовчувати вбивства мирного населення, жінок і дітей;
  • маніпулювати міжнародною думкою;
  • створювати альтернативну реальність для власних громадян.

Пропагандистські рупори росії систематично поширюють наративи про «боротьбу з Заходом», «хаос в Україні» та «неминучу перемогу рф».

Як російські фейки потрапляють до Європи?

Коли міжнародна спільнота заблокувала більшість офіційних кремлівських медіа, пропаганда адаптувалася:
тепер російські наративи активно поширюють медіа різних країн ЄС, які стають рупорами кремля.

Приклади проросійських ресурсів:

  • Болгарія – Pogled.info, Trud, Glasove, Epicenter
  • Нідерланди – Frontnieuws
  • Естонія – Baltnews/baltija
  • Румунія – Cutiapandorei
  • Словаччина – Pravda, Infovojna, Jednotneslovensko
  • Німеччина – Jungewelt
  • Італія – L’Antidiplomatico
  • Іспанія – Rebelion
  • Фінляндія – Uusi MV-Lehti
  • та інші.

Ці видання ретранслюють російські фейки: цитують кремлівських політиків, поширюють матеріали підсанкційних медіа, маніпулюють фактами.

Конкретні приклади поширення фейків

Ці кейси підтверджують, як легко «ілюзія правди» інтегрується у свідомість через повторення.

Чому важливо розпізнавати ілюзію правди?

Кремлівська пропаганда – це не просто набір фейків. Це системна інформаційна зброя, яка:

  • підриває довіру до демократичних інституцій;
  • сіє хаос і розбрат у суспільстві;
  • намагається деморалізувати українців;
  • впливає на міжнародну громадську думку.

Висновок

Ілюзія правди – небезпечний вірус, який змінює свідомість через багаторазове повторення неправди. Сьогодні цей феномен став основою кремлівської пропаганди, що поширюється не лише через російські, а й через іноземні медіа.

Тому головне завдання кожного – розпізнавати маніпуляції, перевіряти джерела та не ставати жертвою дезінформації.

Автор: Антон Скляренко, Міжнародний Кур’єр

