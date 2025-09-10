Ілюзія правди – головна зброя пропаганди та дезінформації. Як працює цей феномен і чому його активно використовує кремль проти України?

Що таке «ілюзія правди»?

Ілюзія правди – це психологічний феномен, коли багаторазове повторення брехні змушує людину повірити в неї. Наш мозок сприймає знайому інформацію як правдиву, навіть якщо вона відверто хибна.

Як це працює?

Етап знайомства – коли ми часто чуємо певне твердження, воно здається нам звичним. Сприйняття як правди – чим легше мозок обробляє інформацію, тим більш достовірною вона виглядає. Вплив на пам’ять – повторення закріплює твердження у пам’яті. Зміна реальності – багаторазово повторена брехня формує нову, викривлену картину світу.

Саме цей механізм став фундаментом сучасної пропаганди та дезінформації.

Кремль і пропаганда: як працює «ілюзія правди»

У часи глобального протистояння кремль активно використовує ілюзію правди. Постійне повторення фейкових тез дозволяє:

виправдовувати агресію проти України;

замовчувати вбивства мирного населення, жінок і дітей;

маніпулювати міжнародною думкою;

створювати альтернативну реальність для власних громадян.

Пропагандистські рупори росії систематично поширюють наративи про «боротьбу з Заходом», «хаос в Україні» та «неминучу перемогу рф».

Як російські фейки потрапляють до Європи?

Коли міжнародна спільнота заблокувала більшість офіційних кремлівських медіа, пропаганда адаптувалася:

тепер російські наративи активно поширюють медіа різних країн ЄС, які стають рупорами кремля.

Приклади проросійських ресурсів:

Болгарія – Pogled.info, Trud, Glasove, Epicenter

– Pogled.info, Trud, Glasove, Epicenter Нідерланди – Frontnieuws

– Frontnieuws Естонія – Baltnews/baltija

– Baltnews/baltija Румунія – Cutiapandorei

– Cutiapandorei Словаччина – Pravda, Infovojna, Jednotneslovensko

– Pravda, Infovojna, Jednotneslovensko Німеччина – Jungewelt

– Jungewelt Італія – L’Antidiplomatico

– L’Antidiplomatico Іспанія – Rebelion

– Rebelion Фінляндія – Uusi MV-Lehti

– Uusi MV-Lehti та інші.

Ці видання ретранслюють російські фейки: цитують кремлівських політиків, поширюють матеріали підсанкційних медіа, маніпулюють фактами.

Конкретні приклади поширення фейків

Ці кейси підтверджують, як легко «ілюзія правди» інтегрується у свідомість через повторення.

Чому важливо розпізнавати ілюзію правди?

Кремлівська пропаганда – це не просто набір фейків. Це системна інформаційна зброя, яка:

підриває довіру до демократичних інституцій;

сіє хаос і розбрат у суспільстві;

намагається деморалізувати українців;

впливає на міжнародну громадську думку.

Висновок

Ілюзія правди – небезпечний вірус, який змінює свідомість через багаторазове повторення неправди. Сьогодні цей феномен став основою кремлівської пропаганди, що поширюється не лише через російські, а й через іноземні медіа.

Тому головне завдання кожного – розпізнавати маніпуляції, перевіряти джерела та не ставати жертвою дезінформації.

Автор: Антон Скляренко, Міжнародний Кур’єр

