Італія оплакує 31 річного Мирослава. Утік від війни в Україні та загинув в Італії

Трагічна і в чомусь абсурдна доля склалася у Мирослава Рибалка: він втік від війни в Україні й знайшов смерть в Італії, де почувався у безпеці.

31-річний хлопець рано осиротів і втік від війни в Україні, а натомість знайшов смерть в Італії, а саме – у місті Мадоне, у провінції Бергамо, що у регіоні Ломбардія.

“Це сталося через велосипедну аварію, – пояснює Емануеле Манчіелло, пастор євангельської церкви Капріате-Сан-Джервазіо, – Він врізався в машину і отримав удар у ліву скроню. Лікарі були безсильні”.

Про Мирослава відомо небагато, і це небагато розповідає пастор Манчіелло. “Волонтери нашої церкви зустріли його півтора роки тому на центральному вокзалі Мілана, куди вони приносять харчі для людей у скруті. Вони розповіли його історію, і моя сім’я вирішила взяти його до себе”.

За словами священнослужителя, 31-річний хлопець народився в Києві і виріс у дитячому будинку в Херсоні, місті, яке постраждало від бомбардувань. “Ми допомогли йому отримати дозвіл на проживання і дали можливість працювати в сімейному бізнесі. Він називав мене татом, а мою дружину – мамою” – розповідає пастор.

За його словами трагедія сталася 25 квітня. “Мирослав їхав на велосипеді. Цілу добу ми не мали від нього жодних звісток. Коли я пішов до карабінерів, щоб написати заяву, то дізнався, що він у лікарні “Папа Джованні”. Мені сказали, що він потрапив під машину біля кільцевої розв’язки на Понте Сан-П’єтро.

Стан юнака одразу оцінили як важкий. “Лікарі намагалися врятувати його, – продовжує Манчіелло, – але надії було мало. Його визнали клінічно мертвим, і в суботу вранці (6 травня – ред.) органи були видалені. Він був чудовим хлопцем, з заразливою усмішкою”.

Мер міста Мадоне Розалія Альбергаті висловила співчуття від імені муніципальної адміністрації.

“Я не була особисто знайома із Мирославом, але чула про нього та історією його життя. Ми всі вражені цією сумною звісткою”.

Похорон відбудеться у понеділок, 8 травня, о 14.30 в Євангельській церкві в Капріате-Сан-Джервазіо. Тіло буде поховано на кладовищі Мадоне.

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