Останні дні Христини Новак, одеситки убитої в Італії

Деталі розслідування зникнення Христини Новак стали відомими після арешту 49-річного італійця Франческо Лупіно, якого звинувачують у вбивстві та приховування тіла 29-річної одеситки.

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День перед убивством

Згідно реконструкції подій слідчих, підтверджених судово-медичними експертизами і допитами свідків, 1 листопада Христина телефонувала друзям і родичам.

Зокрема, говорила з подругою Юлією, яка проживає в Україні, розповівши про арешт нареченого. Вона подзвонила мамі та говорила із друзями у чаті через instagram.

Під час телефонної розмови із Юлією приблизно 9:30 ранку, до Христини зателефонували в домофон. Вона виглянула у вікно і побачила що у двері настирливо дзвонить сусід Франческо Лупіно.

Дівчина сказала, що їй немає є про що і з ним говорити. Італієць не залишав її у спокої, тому Христина показала йому жест, “пославши його далеко”.

За цією сценою спостерігав інший сусід, він побачив що жест дівчини дуже розізлив Лупіно.

Весь день і вечір 1 листопада Христина була дома. Вона говорила з друзями і родичами по телефону жалілася на те що сталося із її нареченим.

Знову телефонувала Юлі, і сказала, що хоче чекати повернення Айрама дома, тому що у поліцейські запевнили що його відпустять на свободу через кілька днів.

Останні години життя Христини

Ввечері 1 листопада о 20.25 дівчина шукала у Гуглі романтичний фільм, щоб переглянути його на комп’ютері. Із цього часу про неї нема жодних новин.

Вранці 2 листопада о 8:44, телефон дівчини відключився. Він знов включився 3 листопада о 9:41 і працював до 9:55.

Поліцейський змогли відслідкувати до яких саме судових станцій підключився апарат.

Зникнення дівчини

Мама Христина почала переживати через відсутність новин від доньки. Вона попросила двох знайомих поїхати до неї, щоб перевірити чи чого не сталося.

Двоє дівчата багато разів дзвонили на мобільний і, не отримавши відповіді, поїхали до неї.

Вони перелізли через паркан і зайшли у дім із задніх дверей, знайшовши ключі ззовні, у дверній скважині.

В домі була тільки собака Каспер, із якою Христина не розставалася ніколи. Подруги забрали собаку із собою.

4 листопада у дім прийшла бувша жінка Гонсалеса, щоб взяти деякі речі чоловіка, потрібні йому у в’язниці. Не заставши Христини, вона поїхала геть.

Заява про зникнення

Заяву про зникнення Христини Новак у поліцію подали 9 листопада. У той же день поліція здійснила перший огляд будинку.

У домі знайшли ключі від дому Христини, ключі від машини Гонсалеса, всі документи та сумку дівчини.

Оскільки вона не мала з собою документів, добровільна втеча здавалася слідчим не правдоподібною. Вони одразу відкрилась справу про викрадення.

Про те, чому було убито Христину Новак читайте у статті: ЧОМУ УБИЛИ ХРИСТИНУ НОВАК, ОДЕСИТКУ ЗНИКЛУ В ІТАЛІЇ?



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