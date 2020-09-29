Перевізник вивозив нелегалів із України за 2 000Є за особу

Кожен сплатив по 2000 євро: у Словаччині затримали перевізника нелегалів із Закарпаття.

У східній Словаччині біля села Крчава (район Собранці) було затримано 5-х нелегальних мігрантів та їхнього провідника – ним виявився 39-річний українець Віталій С.

Серед іноземців були жінка з Камеруну, двоє чоловіків з Еритреї та один із Сомалі. Ще один мігрант приїхав з Сирії і повідомив, що він залишив рідну країну через воєнний стан і хоче подати клопотання про притулок у Словаччині.

За свідченнями затриманих вони майже два дні блукали лісами на території Словаччини. А перед тим кілька місяців добиралися до Європи зі своїх рідних країн. Перевізникам вони майже завжди платили при перетині інших країн. Так один із мігрантів заплатив контрабандистам 2000 євро за подорож з України до Словаччини.

Віталію С. висунуто звинувачення, йому загрожує тюремне ув’язнення від семи до 10 років після доведення вини.

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