Поблизу Верони, в Італії, померла Тетяна Пугач. Вічна пам’ять

Висловлюємо щирі співчуттяродичам Тетяни Пугач з приводу тяжкої втрати.
Розділяємо разом з вами біль втрати, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи.
Про втрату написали в Книзі пам”яті померлих за кордоном українців.
Наша землячка з Кривого Рогу відійшла до Господа 5лютого 2022 року в Італії, в місті Castel San Pietro, що поблизу Верони.
Просимо молитви за Царство Небесне для Тетяни
Вічна і світла пам‘ять… Царство небесне…
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