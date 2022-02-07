Поблизу Верони, в Італії, померла Тетяна Пугач. Вічна пам’ять

Висловлюємо щирі співчуттяродичам Тетяни Пугач з приводу тяжкої втрати.

Розділяємо разом з вами біль втрати, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи.

Про втрату написали в Книзі пам”яті померлих за кордоном українців.



Наша землячка з Кривого Рогу відійшла до Господа 5лютого 2022 року в Італії, в місті Castel San Pietro, що поблизу Верони.

Просимо молитви за Царство Небесне для Тетяни

Вічна і світла пам‘ять… Царство небесне…

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