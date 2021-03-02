Подія сталася на трасі Львів-Шегині, поблизу кордону України, між населеними пунктами Шегині та Волиця. Чоловік, що повертався зі заробітків, раптово втратив свідомість.

Про це повідомляє News Time.

Це сталося 20 лютого, близько 17:30 поблизу кордону, на АЗС “ОККО” поблизу кордону України, чоловіку стало погано і він помер.

Працівниця АЗС “ОККО” Мар’яна кинулася надавати першу допомогу і почала рятувати чоловіка, робивши серцево-легеневу реанімацію.

Читайте також: Українка попала в лікарню Павії через побиття колишнім, теж українцем

Чоловік відкрив очі і почав дихати. Поки Мар’яна надає допомогу, медик швидкої медичної допомоги збирав інвентар і не брав участі у подальшій допомозі чоловіку.

Люди підняли чоловіка і переклали на ноші. В цей час медики звернули увагу на помилкові дії людей. Чоловік на ношах знову перестав дихати.

Читайте також: В Італії померла заробітчанка з Івано-Франківщини – Стефанія

Медики швидкої допомоги вухом і слухавками перевірив серцебиття, і констатував смерть чоловіка.

Як інформують у соцмережі, чоловіку було 42 роки, у нього залишилося троє дітей.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії