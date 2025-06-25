Подвійне вбивство в Італії: жінку з України та її подругу італієць зарізав чоловік із ревнощів

Двійне вбивство в Італії: засуджений до довічного ув’язнення за вбивство української дружини та її подруги розповів про мотиви злочину.

У 2008 році італієць Анаклето Ронкаллі скоїв жахливий злочин — убив свою дружину, громадянку України, та її російську подругу, керуючись ревнощами. Вже у 2009 році його засудили до довічного ув’язнення. Через майже 15 років, у програмі Quarto Grado на телеканалі Rete 4, чоловік погодився розповісти про мотиви свого жорстокого вчинку.

Про це повідомляє видання Il Sussidiario

Історія, що почалась зі смерті першої дружини

Після того як перша дружина Ронкаллі померла від раку, чоловік почав наймати доглядальниць, більшість з яких були з України. Одна з них познайомила його зі своєю подругою Наталею, яка була на 25 років молодша. Пара почала жити разом, а згодом одружилася. З часом стосунки зіпсувалися, Наталя перестала працювати, і він був змушений утримувати її.

“Я став маріонеткою”: ревнощі та конфлікти

За словами Анаклето, конфлікти загострилися після появи в домі подруги дружини. “Вони постійно разом кудись ходили, а я відчував себе як іграшка в їхніх руках”, — згадує засуджений. Зрештою, одна ніч змінила все — чоловік повернувся додому і побачив дружину з його другом. Це стало останньою краплею.

“Коли я вбивав, здавалося, що граю. Я був іншим, без жодних емоцій. Це була злість і жага помсти.” Читайте також: Трагедія в Італії: у ДТП загинула українка, а її 12-річний син дивом вижив

Подвійне вбивство: спочатку дружина, потім — її подруга

Після вбивства дружини чоловік поїхав до подруги, яка дізналася про смерть Наталі. Підійшовши до неї, він завдав їй кілька ударів ножем — за офіційною інформацією, тринадцять. Жінка померла на місці. Анаклето визнає, що довгий час не усвідомлював, що він зробив.

“Я християнин. Таке не можна робити. Але я плачу за свій вчинок. Не знаю, як це назвати — може, це моє чистилище”.

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