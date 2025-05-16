Трагічна пожежа сталася вночі з 6 на 7 березня 2024 року в італійському містечку Вікопізано, провінція Піза, її підробиці стали відомими лише зараз. Унаслідок займання, ймовірно спричиненого коротким замиканням в електричній обігрівачі, загинули дві жінки — 91-річна італійка та її доглядальниця, 64-річна громадянка України.

Про це повідомляє видання Virgilio.

Жінки загинули у вогні: українка намагалася врятувати пенсіонерку

За попередніми даними, пожежа почалася в спальні, де перебувала літня жінка. Її доглядальниця намагалася врятувати господиню, але отруїлася димом і знепритомніла. Обидві загинули на місці. Рятувальники, які прибули на виклик о 4:40 ранку, виявили тіла у кімнаті.

Пожежа у Вікопізано: подробиці трагедії

Подія сталася у мікрорайоні Сан-Джованні-алла-Вена. Ще двом людям вдалося врятуватись — вони проживали на першому поверсі будинку та змогли самостійно залишити приміщення.

Пожежу, ймовірно, спричинив короткий замикання кабелю живлення обігрівача, розташованого біля ліжка 91-річної жінки.

Ведеться слідство: трагедія спричинена нещасним випадком

Наразі місцева поліція та карабінери проводять розслідування для точного встановлення обставин трагедії. Попередньо виключено версію підпалу або стороннього втручання — йдеться про фатальний нещасний випадок.

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