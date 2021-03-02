Поліція анулювала польські візи 9 українцям, які їхали на роботу в інші країни ЄС

Польські візи українцям анулювали за те, що вони мали намір працювати у інших країнах Західної Європи.

Польсько-німецькі прикордонники затримали 9 громадян України, які використовували дозвіл на працю в Польщі для в’їзду в інші країни.

25 та 26 лютого співробітники польсько-німецьких служб в Людвігсдорфі, на автостради А4, затримали 9 громадян України.

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Вони використовували польські візи, що дозволяють працювати в Польщі, як можливість потрапити до Західної Європи.

Громадяни України у віці 28-54 років мали дозволи для праці, польські візи та інші документи.

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Однак залишатися в Польщі наміру не мали. Відразу після перетину східного кордону шість з них поїхали до Німеччини, двоє до Франції, а один намагався знайти кращу роботу в Чехії.

Через це прикордонники у Зґожелеці прийняли щодо громадян України рішення про депортацію та анулювали національні візи.

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