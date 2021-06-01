Під час проходження митно-прикордонного контролю на українсько-угорському кордоні був затриманий 41-річний водій мікроавтобусу «Мерседес-Бенц». Бус з Італії перевозив в Україну посилки заробітчанок.

Про це повідомляють у прес-службі Закарпатської митниці, передає “Це моя Україна“.

Зазначається, що водій мікроавтобусу задекларував, що перевозить вживаний одяг та взуття на 20 місць вагою понад 700 кг.

Утім, під час перевірки салону та багажного відділення транспортного засобу, крім заявлених речей, інспектори митного поста «Тиса» Закарпатської митниці Держмитслужби виявили не вказаний у декларації та не заявлений при усному опитуванні новенький товар іноземного виробництва.

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Бус з Італії перевозив одяг відомих італійських брендів

Серед товару – парфуми італійського виробництва та 56 одиниць новенького одягу для жінок і чоловіків та ін.

Якщо порахувати суму лише частини товару, то вона сягає понад 18 тисяч євро. А товар на цю суму вже підлягає декларуванню.

Як правило, перевізники не визнають незадекларований товар своєю власністю, як і в цьому випадку. Водій зізнався, що перевозив товар на прохання малознайомої жінки з Мілану в Чернівці.

Таким чином, не заявивши за встановленою формою точних відомостей про переміщувані ним через митний кордон України товари, які в даній кількості підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню, відносно водія складено протокол за статтею 472 Митного кодексу України.

Наразі вилучений товар на склад митниці потребує додаткової оцінки спеціаліста-експерта.

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