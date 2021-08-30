Українця, який переховувався в Італії після побиття чоловіка в Кам’янському, тепер під вартою, його тамтешні правоохоронці екстрадували.

Подія трапилась ще у 2018 році і лише зараз підозрюваний потрапив під варту.

Про це повідомляють в Дніпропетровській прокуратурі.

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Ще у 2018 році чоловік в стані алкогольного сп’яніння побив опонента біля одного із закладів. Дерев’яною биткою він наніс кілька ударів по голові. Завдяки своєчасно наданій медичній допомозі, травми виявилися не смертельними.

Довгий час зловмисник переховувався від слідства, проте в липні минулого року був затриманий поліцією на території Італії в місті Імперія. Зловмисника екстрадовано до України і він вже поміщений під варту.

Нагадаємо, що у Запоріжжі на Набережній магістралі поряд з кафе сталася стрілянина, в результаті якої травми отримали 5 осіб, троє з них – госпіталізовані.

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