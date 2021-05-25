Поліція Італії врятувала українця в Фраскаті від голодної смерті

Чоловік із психічними розладами довгий час жив закритий в квартирі без медичної допомоги. Поліція Італії доправила його в лікарню.

Його матір в цей час була госпіталізована. Інших родичів, чи друзів, які могли б допомогти, в сім’ї не було.

Про це повідомляє “Українська газета” в Італії із посиланням на італійські ЗМІ.

Патруль поліції Фраскаті 22 травня після 17:00 виїхав за місцем проживання 48-річного українця в районі вулиці Маттетті на заяву його літньої матері, яка, в цей час була госпіталізована.

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Син кілька днів не відповідав на її дзвінки, а мати не могла повернутися до дому за станом здоров’я.

Жінка зателефонувала за допомогою у поліцію. Вона непокоїлася, бо син знаходиться на обліку у відділі психічного здоров’я.

Агенти муніципальної поліції також кілька разів намагалася зателефонувати чоловікові, проте їм ніхто не відповів.

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Поліція Італії, у супроводі перекладачки-українки, виїхав за місцем проживання українця.

На місце, поліцейські зрозуміли, що хворий чоловік є вдома.

Перекладачці-українці вдалося розговорити його. Заспокоєний присутністю та голосом землячки, він відчинив двері і дозволив медичним працівникам взяти його під опіку та доставити до міської лікарні Сан-Себастьяно для лікування.

Увійшовши в дім, співробітники поліції виявили складну ситуацію. Неповносправний чоловік ризикував померти з голоду.

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