Поліція Італії оштрафувала український бус на 4,5 тис. € за перевезення без ліцензії

Карабінери повідомляють, що водії не мали документів на перевезення людей і посилок.

В Італії в українця конфіскували мікроавтобус за те, що він займався перевезеннями посилок та людей, не маючи документів для цього.

Передає “Це моя Україна” з посиланням на місцеву поліцію.

Як повідомляють у поліції італійського містечка Галльєра, що українець у вихідні дні займався перевезеннями, не маючи на це дозволу. Транспортний засіб був на українській реєстрації.

Читайте також: УКРАЇНСЬКІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ АВТОБУС ІЗ ІТАЛІЇ ЗА ПІДРОБЛЕНІ ДОКУМЕНТИ

Також, у поліції зазначають, що після зважування мікроавтобусу, з’ясувалось, що транспортний засіб на кілька тон перевищує дозволону вагу.

Виходячи з цих причив, українця оштрафували на 4,5 тисяч євро, а мікроавтобус піддали адміністративному затриманю на 3 місяці – повідомляють у поліції містечка.

Нагадуємо, в Італії на 4000 € оштрафували український заробітчанський бус за перевезення посилок без ліцензії.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії