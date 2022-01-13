Поліція Італії провела рейди після масових сексуальних нападів

Італійська поліція провела рейди в Мілані та Турині після ідентифікації 15 молодиків та трьох підлітків, підозрюваних у причетності до сексуальних нападів напередодні Нового року.

Як передає Укрінформ, про це інформує BBC.

Напередодні дев’ять жінок заявили, що на них напали під час святкування на площі Пьяцца дель Дуомо в Мілані. Італійська поліція використовувала камери відеоспостереження та аматорські відеозаписи для встановлення осіб підозрюваних.

Поліція заявила, що молоді люди віком від 15 до 21 року, які стали об’єктами рейдів у вівторок, були ідентифіковані як імовірно причетні до сексуальних посягань, пограбувань або поранень в Мілані.

Поліція та прокуратура заявили, що їм відомо про три напади на центральній площі міста, в яких брали участь або іноземці, або “італійці північноафриканського походження”.

Слідчі вважають, що нападу зазнали понад дев’ять молодих жінок, та намагаються знайти інших жертв.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 1 січня 2016 року в центрі Кельна групи чоловіків оточили, напали та пограбували жінок. У МВС зазначили, що більша частина з 32 злочинів, зафіксованих федеральною поліцією, пов’язана з крадіжками або завданням тілесних ушкоджень. Федеральною поліцією зафіксовано кілька скарг на сексуальні злочини.

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