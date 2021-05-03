Померла Дарія, українка, яка випала з вікна розкішного готелю в Мілані

23 річна дівчина із України, померла в лікарні Нігуарда. Смертельний інцидент стався в готелі Me Milan Il Duca.

Дівчина випала із вікна на восьмого поверсі готелю.

Про це повідомляє “Українська газета в Італії“, осилаючись на італійські ЗМІ,

Дарія М., 23-річна дівчина, яка випала з вікна номеру на восьмому поверсі розкішного готелю ME Milan Il Duca, розташованого на площі Пьяцца делла Республіка, в центрі Мілана, померла в місцевій лікарні Нігуарда.

Молода українка цілий тиждень у непритомному стані боролася за життя на лікарняному ліжку.

Клінічна смерть мозку настала в четвер 20 квітня 2021.

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Цьому драматичному епілогу в п’ятизірковому готелі, згідно з гіпотезами розслідування, передувала вечірка із вживанням наркотиків та алкоголю. Молода жінка випала із вінка у внутрішнє подвір’я будівлі.

«До того, як впасти в пустоту, дівчина сиділа на підвіконнику, бовтала босими ногами назовні і курила цигарку» – розповідає один із свідків трагедії, який хоче залишитися анонімним.

Ця сцена тривала кілька хвилин. Потім – сталася драма.

Згідно версії карабінерів, дівчина намагалася покінчити життя самогубством.

Так стверджує 23-річний росіянин, які жив у сусідній кімнаті і на момент трагедії був у номері дівчини.



Чоловік намагався запобігти падінню українки, але його зусилля були марними. Він підхопив її під руки, відчайдушно намагаючись знайти опору. Але цього було недостатньо. Дівчина вислизнула із одягу і полетіла вниз.

Свідки, із житлового будинку навпроти, на той момент повідомили керівництво готелю про неладне.

В момент трагедії, персонал вже добрався у номер на восьмому поверсі.

Слідчі виясняють, чому дівчина опинилася на підвіконнику двадцять метрів над землею. Вона випала сама, чи хтось її підштовхнув? Наразі ці питання залишаються без однозначної відповіді.

Схоже, що дійові особи цієї історії провели цілу ніч вживаючи наркотики і алкоголь. Коли 23-річна українка перехилилася із вікна, вона могла не контролювати свої дії.

На даний момент прокурор призначив розтин тіла молодої українки.



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