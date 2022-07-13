Посварившись через війну між Україною та Росією, в Італії 74-річний чоловік напав із ножем на українця. Життя потерпілого поза небезпекою.

Чоловіка, що посягав на життя українця під час сварки через україно-російську війну, було заарештовано на місці події.

Про це повідомлеє видання Umbriaon.

74-річний чоловік, народжений в Росії, але з українським громадянством, у стані алкогольного сп’яніння поранив 53-річного українця із яким вони жили у притулку благодійної організації по вулиці Сан-Галікано в Перуджі (Італія).

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Поліція затримала на гарячому в неділю вранці, 10 липня.

Потерпілого було поранено у груди. Медики служби 118 нажали йому першу допомогу і доправили до лікарні, де він був госпіталізований.

Закривавленого і нетверезого нападника затримали незадовго після інциденту.

Чоловік здався і надати свідчення. Він заявив, що посварився зі своїм другом через війну між Україною та Росією, на яку вони мають протилежні точки зору.

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Його затримали та відвези до відділку поліції.

У камері 74-річний чоловік відчув проблеми зі здоров’ям, тому його перевели до місцевої лікарні, щоб перевірити стан здоров’я.

Після обслідування, його заарештували за спробу вбивства та тяжкі тілесні ушкодження, і допровадили до в’язниці Капанне.

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