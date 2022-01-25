Просимо допомогти у кремації тіла українки, померлої в Італії Лесі Главацької

Безмежно сумуємо та просимо небайдужих допомогти матусі зробити кремацію тіла, донечки в Італії.
Спільноту укрїнців в Італії сколихнула звістка про смерть землячки пані Лесі Главацької, про яку повідомила “Книга пам”яті померлих за кордоном українців“.
Жінка померла в лікарні, від перебігу хвороби.
Безмежно сумуємо та просимо небайдужих допомогти матусі зробити кремацію тіла донечки в Італії:
Postepay Italiane 5333 1711 1198 1193
IBAN IT88D3608105138255491355502
Отримувач – Glovatska Oleksandra
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Міжнародні ритуальні послуги Олега Мілінського.Ритуальні послуги в Італії – перевезення померлих земляків із будь-якого міста Італії в будь-яке місто України.
+39 331 109 41 68
+38 097 149 87 85
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