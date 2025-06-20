Організація Memorial – International Volunteers for Ukraine сьогодні вранці підтвердила загибель італійського добровольця Антоніо Омара Дріді в Україні. 34-річний уродженець Палермо приєднався до українських сил, щоб боротися проти російської агресії. Він став п’ятим італійським “foreign fighter”, який загинув на фронті з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зниклий безвісти з березня

Інформація про можливу смерть Антоніо Дріді почала ширитися кілька тижнів тому, однак офіційне підтвердження з’явилося лише тепер.

Міністерство закордонних справ Італії повідомляло, що чоловік зник безвісти 27 березня 2025 року. Востаннє він виходив на зв’язок із сестрою Ноа в середині березня.

Кінець березня приніс тривожну звістку: до сім’ї зателефонував бойовий товариш Дріді й розповів, що бункер, де переховувався Антоніо, був зруйнований внаслідок бомбардування. З того часу — жодного контакту, телефон чоловіка залишався вимкненим.

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Ким був Антоніо Омар Дріді

Антоніо багато років мешкав за межами Італії. За фахом він був кухарем: спершу працював в Австрії, а потім у Німеччині. У квітневому інтерв’ю для Rai його сестра описала його так:

«Він був вільною душею. Ніколи не хотів залишатися на одному місці».



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