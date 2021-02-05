У Румунії православний священик випадково втопив немовля під час хрещення. Жахливий інцидент стався у місті Сучава, що за 40 км від України. Дитині було лише шість тижнів.

Про це повідомляє The Guardian.

За повідомленням лікарів, немовля перенесло зупинку серця. Розтин показав, що у його легенях була рідина.

Смерть дитини від рук священика викликала резонанс всередині румунського суспільства.

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Небайдужі громадяни створили петицію, яка за добу набрала понад 70 тис. підписів за внесення змін до ритуалу хрещення.

Представник православної церкви Румунії священик Василь Банеску заявив, що під час хрещення священнослужителі можуть змочити голівку дитини водою, тоді як потреби у повному зануренні у воду немає.

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