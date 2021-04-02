Після ДТП тернополянка попала в реанімацію в Італії

Під колеса автомобіля в Італії потрапила заробітчанка з Тернопільщини під час того, як їхала на велосипеді до магазину.

Аварія сталася 30 березня у місті Казаджове, що за 27 км від Неаполя.

Про нещастя із землячкою повідомив у фейсбуці священник Ігор Данильчук, який служить у провінції Казерта, де сталася ДТП. Пише – джерело.

За словами отця, жінку доставили до місцевої лікарні, вона у критичному стані.

Травмована впала в кому, лежить у реанімації.

Спершу жінка перебувала у медзакладі як невідома, її ім’я та прізвище намагалися з’ясувати через соцмережу. Згодом зголосилися її подруги, які допомогли встановити особу.

Постраждала у ДТП – 71-річна Марія Похудай зі Збаража.

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Отець Ігор Данильчук також шукав священника-капелана, який працює в лікарні і може уділити жінці Святу Тайну.

“Це є Свята Тайна, яка відпускає всі-всі гріхи людині, яка є при свідомості або її втратила чи перебуває в комі. І дає оздоровлення для тіла, якщо цього захоче Господь Бог”, – пояснив у коментарях отець.

Згодом знайшовся капелан, який провів для постраждалої у аварії Святу Тайну. Тим часом знайомі моляться за її оздоровлення. Чи вже знають про аварію родичі Марії Похудай з України, наразі невідомо.

“Їхала на велосипеді у магазин”: заробітчанка з України впала в кому після ДТП в Італії 01.04.2021/ ДТП, Заробітчани/

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