ПІсля розтину, стали відомі моторошні підробиці убивства українки в Італії

Убита в Італії Яна Малайко, можливо, була ще жива, коли вбивця поклав її мішок, у якому українка могла задихнутися.

Про це повідомляє Українська газета в Італії із посиланням на італійське видання Вresciatoday.

Тіло дівчини було знайдено минулої середи після двотижневих пошуків поблизу містечок Лонато та Кастільоне.

Яну Малайко вбили у ніч на 20 січня. На її обличчі та шиї були сліди ударів круглої форми, невеликого діаметра. Ймовірно, дівчину били металевим тупим предметом.

Зброя поки що не знайдено, однак, згідно з розтином, причиною смерті стало удушення. Саме тому, слідчі припускають, що дівчина померла не у домі, а під час того, як убивця вивозив її за місто, щоб приховати свій злочин.

Читайте також: В ІТАЛІЇ ЗНАЙДЕНО ТІЛО 23-РІЧНОЇ ЯНИ МАЛАЙКО

Яну відспівали у церкві Гротта в Романо ді Ломбардія. Це місто в регіоні Бергамо, де вона виросла і де досі живуть її батько, дідусь і бабуся. Дівчині було 23 роки, вона працювала в барі Event Coffee в містечку Кастільоне. Цей бар належав сестрі підозрюваного у вбивстві.

Яна Малайко розлучилася зі своїм колишнім хлопцем, 33-річним громадянином Молдови Думітру Стратаном. ЩОб помститися дівчині він убив її. Зараз підозрюваний перебуває у в’язниці за звинуваченням у навмисному вбивстві першого ступеня та приховуванні тіла.

До Кастільоне приїхала мама Яни Тетяна Сервенчук, яка зараз живе і працює в Канаді. Вона біженка, яка втекла від війни в Україні.

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.