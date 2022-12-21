Раїса загинула у ДТП в Італії. Хто її знає?

63-річна українка загинула в автомобільній аварії ввечері в неділю, 11 грудня у місті Піза.

Раїса Баско переходила дорогу Дон Боско, поблизу перехрестя з вулицею Гальді та Гарліні.

Два дні ніхто не звертався у поліцію і не шукав жінку.

Раїса Баско

ДТП сталося в неділю ввечері, близько 20:00″.

Згідно з реконструкцією яку провели поліцейські на місці події, Раїса переходила дорогу, коли її збив автомобіль.

“Я не бачила, я чула сильний удар” – пояснила водій, 44-річний італієць житель Пізи за кермом автомобіля, винного у трагедії.

Чоловіка звинуватили “у вбивстві транспортним засобом”.

63-річнна жертва померла одразу після доставки у реанімацію.

Як пише видання La Nazione, Раїса приїхала в Італію з України у 2019 році.

Тут вона працювала доглядальницею, в Кащині. На момент трагедії вона шукала нову роботу.

Коли сталася аварія, вона мала із собою лише ксерокопію паспорта. На його основі поліціянти не могли відстежити місця її проживання в Італії. Уся родина потерпілої проживає в Україні.



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