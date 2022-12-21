Раїса загинула у ДТП в Італії. Хто її знає?

63-річна українка загинула в автомобільній аварії ввечері в неділю, 11 грудня у місті Піза.
Раїса Баско переходила дорогу Дон Боско, поблизу перехрестя з вулицею Гальді та Гарліні.
Два дні ніхто не звертався у поліцію і не шукав жінку.
ДТП сталося в неділю ввечері, близько 20:00″.
Згідно з реконструкцією яку провели поліцейські на місці події, Раїса переходила дорогу, коли її збив автомобіль.
“Я не бачила, я чула сильний удар” – пояснила водій, 44-річний італієць житель Пізи за кермом автомобіля, винного у трагедії.
Чоловіка звинуватили “у вбивстві транспортним засобом”.
63-річнна жертва померла одразу після доставки у реанімацію.
Як пише видання La Nazione, Раїса приїхала в Італію з України у 2019 році.
Тут вона працювала доглядальницею, в Кащині. На момент трагедії вона шукала нову роботу.
Коли сталася аварія, вона мала із собою лише ксерокопію паспорта. На його основі поліціянти не могли відстежити місця її проживання в Італії. Уся родина потерпілої проживає в Україні.
Funeralia – Міжнародні ритуальні послуги Олега Мілінського. Ритуальні послуги в Італії – перевезення тіл померлих земляків із будь-якого міста Італії в будь-яке місто України.
+39 331 109 41 68
+38 097 149 87 85
FUNERALIA.ORG
Обговорити новини, важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом, або до Телеграм-каналу https://t.me/ucrainiitalia