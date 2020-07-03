На Тернопільщині затримали громадянина, що вимагав від перевізника по 150 євро за безперешкодне міжнародне автоперевезення

Про це інформує прес-служба прокуратури Тернопільської області.

“Прокуратурою Тернопільської області спільно із працівниками СБУ та поліції затримано уродженця Львівської області, що вимагав по 150 євро у перевізника з кожної поїздки за кордон”. – йдеться у повідомленні.

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За версією слідства зловмисник, разом із іншими особами, при особистих зустрічах поблизу заправки вимагав у тернополянина систематичної передачі грошей.

Одна поїздка буса з людьми коштувала для потерпілого 150 євро. За ці кошти рекетир пообіцяв безперешкодне та безпечне здійснення міжнародних автоперевезень. У разі несплати коштів, погрожував знищенням майна.

Особу затримано в порядку ст. 208 КПК України. Готується повідомлення про підозру за ч.2 ст.189 КК України, (вимога передачі чужого майна з погрозою пошкодження чи знищення майна потерпілого, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

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Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Встановлюються інші фігуранти кримінального провадження. Триває досудове розслідування.

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