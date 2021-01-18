Нові подробиці з’явились про життя і смерть українки Валентини Король, яку нещодавно знайшли мертвою в Італії. Родичі вважають смерть жінки дивною, бо вона була “людиною-святом”.

За словами знайомих померлої, работодавці любили Валентину за охайність і старанність, а також за доброту і щирість.

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Нові деталі опублікував OBOZREVATEL.

Жінка була родом з Чернівців. Рідні та близькі Валентини вважають її смерть дивною, оскільки вона ніколи не жалілася на життя, хоча жила не досить добре.

За попередніми даними місцевої прокуратури, причина смерті жінки – самогубство або нещасний випадок. Слідів насильницької смерті на тілі не виявили.

Як пише видання, Валентина Король прожила в Італії кілька років і “хотіла жіночого щастя”. П’ять років тому вона познайомилася з уродженцем Туреччини, 60-річним Мехметом Мермером. Через деякий час вони одружилися.

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Знайомі жінки помітили, що після цього вона погарнішала і стала щасливішою. До 47 років у Валентини не було своєї сім’ї.

“У неї було дуже складне й важке життя, вона була самотньою. Хоча в неї є рідні сестри, свого часу разом із батьками вони поїхали в Казахстан, а Валя залишилася в Україні.

Вони навіть втратили зв’язок одне з одним, але завдяки соцмережам через багато років знайшлися. Я завжди їй радила: їдь до сестер, разом вам буде краще, але вона не хотіла”, – розповіла її близька подруга.

Кілька років тому Валентина переїхала жити до Італії. Її родичка розповіла виданню, що ще сім років тому вона вмовляла жінку переїхати, оскільки в Україні Валентині було погано.

В Італії вона прибирала будинки та квартири і доглядала літніх людей.

“Я ще дивувалася, що так швидко вона вийшла заміж, усе ж таки й вік. Але вона казала, що хоче просто людського щастя, якого в неї раніше не було”, – розповіла її подруга.

Два роки тому в чоловіка Валентини стався параліч. “Він узагалі був політичним біженцем із Туреччини. Багато років працював в Італії далекобійником.

Інсульт його розбив, коли він був у дорозі. Добре, що його колеги помітили це. Вони привезли його Валі напівживого. Вона весь цей час його доглядала, піднімала на ноги”, – сказала родичка.

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Вона підкреслила, що після цього інциденту життя Валентини змінилося. Вона втратила роботу. Жінка іноді прибирала у сусідів, щоб заробити.

За словами сестри, 11 січня Валентина Король мала стати громадянкою Італії, а після цього повернутися в Україну. Родичі мали займалися купівлею квартири.

“Вона збиралася перевезти чоловіка сюди на реабілітацію, а заодно зайнятися своїм здоров’ям, тому що давно почувалася погано.

Ще вдень 8 січня я їй послала SMS, вона відповіла “Ок, потім подивлюся”. А вже наступного дня я почала скидати їй фото квартир, але вона не відповідала”, – розповіла родичка.

Згодом родичі дізналися про смерть Валентини через ЗМІ і соцмережі.

“Чоловік плаче, я не розумію, що він каже по-італійськи. Писали, що спочатку сусіди знайшли її сумочку на лавці в парку і принесли її. А потім уже знайшли її тіло в цій канаві.

Куди вона пішла? Вона свого собаку залишила вдома, але без нього вона нікуди не ходила. І чоловіка вона не залишала. Це дуже дивно. І жодної депресії в неї ніколи не було. Вона була жінка-свято, ніколи ні на що не скаржилася, завжди усміхалася”, – розповіла родичка.

Нагадаємо, 13 січня в Італії у місті Лоді-Веккьо знайшли мертвою 52-річну українку, яка зникла за два дні до цього. Жінка родом з Чернівців і мешкала у Італії. Кілька днів її розшукували знайомі.

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